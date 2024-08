Tote nach israelischen Angriffen im Libanon

Beirut. Bei erneuten israelischen Angriffen im Libanon sind mehrere Menschen getötet worden. Bei einem Angriff in Aita Al-Dschabal im Südlibanon wurden ein siebenjähriges Kind und ein weiterer Mensch getötet, wie das Gesundheitsministerium in Beirut am Freitag berichtete. Das israelische Militär gab an, einen »bedeutenden Hisbollah-Terroristen« getötet zu haben. Bei einem anderen Angriff auf den Ort Tair Harfa unweit der israelischen Grenze im Süden des Libanons wurden demnach drei Personen getötet. Nach libanesischen Angaben handelte es sich dabei um Kämpfer der Hisbollah. Diese erklärte drei ihrer Kämpfer für tot. (dpa/jW)