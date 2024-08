US-Behörde korrigiert Zahlen zu Beschäftigung

Washington, D. C. Das US-Arbeitsministerium hat ihre Schätzung zur Beschäftigungsentwicklung deutlich korrigiert. Am Mittwoch teilte die Behörde mit, die Gesamtbeschäftigung von April 2023 bis März 2024 sei um 818.000 Stellen oder 0,5 Prozent deutlich niedriger, als zuerst angenommen. Die stärksten Rückgänge habe der Dienstleistungssektor mit 1,6 Prozent gegenüber der vorherigen Schätzung verzeichnet, gefolgt vom Gastgewerbe und Freizeitbereich mit 0,9 Prozent. Im öffentlichen Dienst blieben die Zahlen nahezu unverändert. Etwa die Logistik oder Versorgungsunternehmen wurden mit einem Plus von 0,9 bzw. 0,3 Prozent korrigiert.(Reuters/jW)