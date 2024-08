Sudan: Spärliche Hilfe für Darfur

Kairo. Nur ein kleiner Teil der bereitstehenden Hilfslieferungen ist diese Woche über den Grenzübergang Adré aus dem Tschad in die vom Hunger geplagte sudanesische Region Darfur gelangt, wie Reuters am Donnerstag meldete. Demnach hatte die Armee den Korridor im Februar wegen angeblichen Waffenschmuggels geschlossen. In der vergangenen Woche wurde die Anordnung jedoch für drei Monate aufgehoben. Allerdings unterbrachen die Behörden den Grenzverkehr am Mittwoch wieder, nachdem lediglich 15 von insgesamt 131 Lastwagen durchgelassen worden waren, um Formalien zu regeln. (Reuters/jW)