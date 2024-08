Westbank: Festnahmen wegen Siedlergewalt

Tel Aviv. Die israelischen Behörden haben nach einem jüngsten Vorfall von Siedlergewalt im Westjordanland vier Verdächtige festgenommen, darunter einen Minderjährigen, wie aus einer Erklärung vom Donnerstag hervorgeht. Vor einer Woche waren Dutzende bewaffnete israelische Siedler in die Ortschaft Dschit im besetzten Westjordanland eingedrungen, hatten Häuser und Autos in Brand gesetzt und Molotowcocktails geworfen. Nach palästinensischen Angaben wurde dabei ein Mensch getötet und ein weiterer schwer verletzt. Ebenfalls am Donnerstag kamen bei einem israelischen »Antiterroreinsatz« in Tulkarem drei Menschen ums Leben. (AFP/jW)