Frankreich: Linke macht Druck auf Macron

Paris. Kurz vor angesetzten Gesprächen zur Regierungsfindung in Frankreich haben Vertreter linker Parteien Staatschef Emmanuel Macron heftig kritisiert. »Die Untätigkeit des Präsidenten ist schlimm und schädlich«, schrieben die führenden Köpfe des Linksbündnisses »Neue Volksfront« in einem am Donnerstag unter anderem im Radio verbreiteten offenen Brief. Obwohl die »Volksfront« als Siegerin aus den jüngsten Parlamentswahlen hervorgegangen war und sich schon vor Wochen auf die Politikerin Lucie Castets als Kandidatin für das Amt des Premiers einigte, hat Macron es bisher unterlassen, diese mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Erst an diesem Freitag sollen entsprechende Gespräche stattfinden. (dpa/jW)