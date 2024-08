Vorwürfe an Ukraine wegen AKW Kursk

Moskau. Russlands Präsident Wladimir Putin hat der Ukraine am Donnerstag vorgeworfen, bei ihrem jüngsten grenzüberschreitenden Vorstoß versucht zu haben, das Atomkraftwerk im russischen Kursk anzugreifen. Man habe die Internationale Atomenergieorganisation (IAEA) darüber informiert. Unmittelbar darauf wurde am Donnerstag gemeldet, dass IAEA-Chef Rafael Grossi das AKW Kursk schon in der kommenden Woche besuchen möchte. Derweil hielten die Kämpfe entlang der Grenze an, der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij begab sich an die Front, um vor Ort über die Lage zu beraten. (Reuters/AFP/jW)