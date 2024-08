Bundeskanzler sichert Moldau Unterstützung zu

Chișinău. Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Republik Moldau bei einem Besuch in Chișinău am Mittwoch Hilfe bei der EU-Aufnahme zugesagt. Moldaus Präsidentin Maia Sandu bedankte sich bei der Gelegenheit auch für die Unterstützung im Kampf gegen russische Destabilisierungsversuche, wie Reuters berichtete. Deutschland sei der fünftwichtigste Handelspartner und der siebtgrößte Investor in dem Land, sagte Sandu. Beide Länder wollten in Kürze zudem ein Migrationsabkommen unterzeichnen, kündigte Scholz bei der ersten Visite eines deutschen Regierungschefs seit zwölf Jahren an. (Reuters/jW)