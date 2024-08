Knapp ein Fünftel der Rentner ist arm

Berlin. Beinahe ein Fünftel der gut 19 Millionen Rentnerinnen und Rentnern in der BRD lebt in Armut. Laut Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linke-Gruppe im Bundestag, über welche die Ippen-Zeitungen am Mittwoch berichteten, lag die sogenannte »Gefährdungsquote« bundesweit bei 18,4 Prozent. Sogar 20,2 Prozent der Senioren waren wegen geringer Altersbezüge arm. Von mindestens 40 Jahre in der Rentenkasse Versicherten erhielten demnach mehr als 33 Prozent eine Rente unter 1.250 Euro. Bei den Menschen mit 45 Versicherungsjahren waren es fast 25 Prozent. (AFP/jW)