Milliardenhilfe: Bund vor Einstieg bei Meyer-Werft

Papenburg. Bund und Land Niedersachsen stehen vor dem Einstieg bei der pleitebedrohten Meyer-Werft. Wie die Geschäftsführung des Familienunternehmens am Mittwoch in Papenburg mitteilte, haben sich »die drei Seiten – Banken, Land sowie Unternehmen und Familie – im Grundsatz geeinigt«. Es seien nur noch »technische Dinge zu klären«. Im Gespräch war zuletzt, dass Bund und Land Niedersachsen für jeweils 200 Millionen Euro 80 bis 90 Prozent der Werft übernehmen sowie mit zusätzlichen 1,8 Milliarden Euro für etwaige Zahlungsausfälle bürgen. An diesem Donnerstag wird Bundeskanzler Olaf Scholz den Deal auf einer Betriebsversammlung in Papenburg verkünden. Bis zum 15. September müssen dann noch kartellrechtliche Fragen geklärt werden. Zu diesem Stichtag wäre die auf Kreuzfahrtschiffe spezialisierte Werft zahlungsunfähig. (Reuters/dpa/jW)