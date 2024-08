MDR muss Spot von Die PARTEI senden

Leipzig. Ein Wahlwerbespot der Partei Die PARTEI, in dem ein Ehepaar von der fiktiven Vereidigung der neuen sächsischen Regierung hört, feststellt, dass die »Faschisten wieder an der Macht« seien und daraufhin beschließt, »diesmal« zuerst zu schießen, muss vom MDR gesendet werden. Das hat das Verwaltungsgericht Leipzig am Dienstag entschieden. Der Werbespot sei satirisch stark überzeichnet. Der Inhalt verstoße nicht evident gegen das Strafrecht. (AFP/jW)