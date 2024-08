Polizei erschießt Frau in Supermarkt

München. In einem Supermarkt in München ist am Montag abend eine Frau von der Polizei erschossen worden, nachdem sie die Einsatzkräfte mit einem Messer attackiert haben soll. Die Angreiferin sei noch vor Ort gestorben, sagte ein Polizeisprecher der dpa. Die Frau habe die Polizisten mit einem Messer angegriffen. Daraufhin hätten diese von der Waffe Gebrauch gemacht. (dpa/jW)