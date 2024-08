Van Aken kandidiert für Linke-Parteivorsitz

Berlin. Der Linke-Politiker Jan van Aken will für den Parteivorsitz kandidieren. »Weil es eine starke linke Kraft braucht, die die Interessen der Menschen vertritt«, schrieb er am Dienstag bei X. Die bisherigen Vorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan hatten am Wochenende angekündigt, beim Parteitag im Oktober nicht erneut zu kandidieren. Exparteichef Bernd Riexinger hatte sich am Sonntag für eine Kandidatur van Akens ausgesprochen. Auch Ines Schwerdtner hat auf ihrer Website ihre Kandidatur angekündigt. Bei der EU-Wahl im Juni stand sie auf Listenplatz fünf der Linken, verpasste den Einzug ins Parlament jedoch. (dpa/jW)