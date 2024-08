Thüringen: Leiter von KZ-Gedenkstätte bedroht

Nordhausen/Weimar. Der Stiftungsdirektor der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora wird offenbar bedroht. In der Gedenkstätte Mittelbau-Dora sei sein Konterfei auf eine Todesmarschstele geklebt worden, teilte Jens-Christian Wagner am Dienstag auf X (ehemals Twitter) mit. Die Stele erinnert an die Opfer der Todesmärsche aus den Lagern des KZ-Komplexes Mittelbau-Dora der Nazis. Außerdem habe ihm eine Frau aus Weimar geschrieben, dass er noch eine Strafe für sein Handeln erhalten werde. Der Brief wurde mit einer Auflage von 300.000 Stück an Thüringer über 65 Jahren versandt. Darin warnt der Historiker vor der AfD angesichts der Landtagswahl am 1. September. (dpa/jW)