Inflation in Euro-Zone wieder gestiegen

Luxemburg. Die Inflation ist in der Euro-Zone im Juli wieder gestiegen. Die Verbraucherpreise wurden im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,6 Prozent angehoben, teilte das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg nach einer Schätzung mit. Im Juni hatte die Teuerungsrate 2,5 Prozent betragen. Die Kerninflation ohne Berücksichtigung der Preise für Energie, Nahrungs- und Genussmittel hielt sich im Juli bei 2,9 Prozent. Stärkster Preistreiber waren laut Eurostat Dienstleistungen mit einen Anstieg um vier Prozent im Jahresvergleich. Die Energiepreise wurden im Juli ebenfalls deutlich stärker als in den Vormonaten erhöht. (dpa/jW)