Gazakrieg: Dutzende Tote nach Angriffen auf Rafah

Gaza. Bei heftigen Kämpfen im Süden des Gazastreifens am Dienstag sind nach israelischen Militärangaben Dutzende militanter palästinensischer Kämpfer getötet worden. Im Bereich der Stadt Rafah seien »rund 40 Terroristen bei Nahkämpfen und Schlägen der israelischen Luftwaffe ausgeschaltet worden«, hieß es in einer Mitteilung der Armee. Der militärische Arm der Hamas teilte dagegen mit, die Kämpfer der Al-Kassam-Brigaden hätten in dem Gebiet einen israelischen Panzer sowie Soldaten in einem Gebäude mit Granaten angegriffen. Ebenfalls sei ein Militärbulldozer attackiert worden. (dpa/jW)