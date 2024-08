Bundesbank: Keine schnelle Erholung der Wirtschaft

Frankfurt am Main. Die Bundesbank rechnet auch in den kommenden Monaten nicht mit einer raschen Erholung der BRD-Wirtschaft. Die erwartete langsame Belebung der Konjunktur werde sich weiter hinauszögern, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Monatsbericht der Bundesbank. Die Notenbank geht aufgrund der derzeit schwachen Exporte nur von einem schwachen Wirtschaftswachstum aus. Einen breit angelegten und länger andauernden Rückgang prognostizierte das Geldhaus nicht, rechnet aber mit einer Konjunkturflaute, »solange keine neuen negativen Schocks auftreten«, wie es im Bericht heißt. Der Konsum zeige sich »nach wie vor verunsichert«, die Industriekonjunktur werde »auch im dritten Quartal schwach bleiben«. Die Inflation dürfte dem Bankbericht zufolge vorerst nicht zurückgehen, der Preisauftrieb bleibe weiterhin, etwa im Dienstleistungsbereich, hoch. (dpa/jW)