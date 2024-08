Lufthansa setzt Nahostflüge länger aus

Frankfurt am Main. Wegen der brenzligen Lage im Nahen Osten setzt die Lufthansa-Gruppe ihre Flüge in die Region nun vorerst bis zur kommenden Woche aus. Das Unternehmen verlängerte seinen Flugstopp vom 21. bis zum 26. August, wie es am Montag mitteilte. Zur Gruppe gehören unter anderem auch Eurowings, Austrian Airlines, Swiss und Brussels Airlines. Flüge dieser Gesellschaften nach Tel Aviv, Beirut, Teheran, Amman und Erbil im Nordirak sind nun vorerst bis einschließlich 26. August ausgesetzt. Die Gruppe wird bis zum Montag kommender Woche weiterhin auch den Luftraum über dem Iran und dem Irak meiden. (dpa/jW)