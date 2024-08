Polen: Giftige Alge breitet sich aus

Warschau. Polnische Behörden haben in dem Versuch, die Blüte der giftigen Goldalge einzudämmen, Wasserstoffperoxid eingesetzt. In den vergangenen Tage sei dieses an einer Stelle des mit der Oder verbundenen Gliwice-Kanal kontrolliert eingeleitet worden, teilte das Klima- und Umweltschutzministeriums am Montag mit. Innerhalb der vergangenen zwei Wochen hatten die Behörden insgesamt 77 Tonnen verendeter Fische aus dem Kanal und dem Stausee Dzierżno Duże geborgen. (dpa/jW)