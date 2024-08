Indien: Ärzteproteste gehen weiter

Neu-Delhi. Auch am Montag sind in Indien die Demonstrationen nach der Vergewaltigung und dem Mord an einer Ärztin weitergegangen. Auch Ärzteverbände staatlicher Krankenhäuser setzten ihren Streik fort. In einem staatlichen Krankenhaus in Kolkata war am 9. August eine 31jährige Ärztin tot aufgefunden worden. Eine Autopsie bestätigte, dass die Frau vergewaltigt wurde. Das Gewaltverbrechen löste landesweit Proteste aus. Seit vergangener Woche streiken Beschäftigte staatlicher Krankenhäuser in mehreren Regionen Indiens während einzelner Dienste. Am Sonnabend schlossen sich Ärzte dem Streik an. (AFP/jW)