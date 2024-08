Russland: Berufung eines US-Soldaten abgewiesen

Moskau. Ein russisches Gericht hat die Berufung eines US-Soldaten gegen dessen Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe wegen Todesdrohungen und Diebstahls zurückgewiesen. Dies erklärte das Gericht in Primorje am Montag. Der Soldat Gordon Black war im Juni von einem Gericht in der am Japanischen Meer gelegenen Stadt Wladiwostok zu einer Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Einen Monat zuvor war er festgenommen worden, als er eine russische Frau besuchte, die er während seiner Stationierung in Südkorea kennengelernt hatte. Der US-Soldat bekannte sich zum Vorwurf des Diebstahls »teilweise schuldig«, die ihm vorgeworfene Morddrohung stritt er ab. (AFP/jW)