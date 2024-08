Tausende Hektar Wald brennen in Sibirien

Moskau. In der südsibirischen russischen Teilrepublik Tuwa brennen 2.850 Hektar Wald. Die Behörden riefen am Sonntag in Teilen der autonomen Republik den Notstand aus. Derzeit werden rund 31 Waldbrände bekämpft. Intensive Hitze, starke Winde und Gewitter verursachen in den Sommermonaten häufig Waldbrände in ganz Russland. 2021 wurden bei den bisher verheerendsten Bränden 18,8 Millionen Hektar Wald zerstört. (Reuters/jW)