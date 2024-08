Siedler nahe Dschit in Westbank getötet

Ramallah. Im von Israel besetzten Westjordanland ist ein Israeli nach Angaben einer Klinik bei einem Angriff auf eine Siedlung am Sonntag getötet worden. Die Armee gab an, ein »Terrorist« hätte den in der Siedlung Kedumim Lebenden im Norden des Westjordanlands attackiert, seine Waffe gestohlen und sei dann geflohen. Die Siedlung Kedumim liegt unweit des palästinensischen Dorfs Dschit, das extremistische jüdische Siedler am Donnerstag angegriffen und dabei einen Menschen getötet hatten. Der Angriff hatte international, aber auch in Israel selbst Empörung ausgelöst. (AFP/jW)