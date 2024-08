Englische Gefängnisse nach Unruhen überfüllt

London. Nach tagelangen rassistischen Krawallen Anfang des Monats in Großbritannien sind die Gefängnisse im Norden Englands derart überfüllt, dass die Regierung am Montag Sondermaßnahmen zu deren Entlastung beschlossen hat. Sie aktivierte einen Notfallplan, wonach Verdächtige vorübergehend in Polizeiarrestzellen festgehalten werden können. Bei den Ausschreitungen waren unter anderem Moscheen und Flüchtlingsunterkünfte angegriffen worden. Hintergrund ist ein tödlicher Messerangriff eines 17jährigen in der Küstenstadt Southport. Anschließend waren schnell Falschinformationen über den Hintergrund des Verdächtigen verbreitet worden. (AFP/jW)