Hisbollah greift israelische Stellungen an

Beirut. Die libanesische Hisbollah hat nach eigenen Angaben vom Montag erneut Stellungen in Israel angegriffen. Sie habe im Grenzgebiet eine Gruppe israelischer Soldaten mit »Raketenwaffen und Artillerie« ins Visier genommen und »zur Umkehr gezwungen«. Auch eine Kaserne sowie ein Stützpunkt seien attackiert worden. Die Angriffe seien die Antwort auf einen israelischen »Angriff und Mord« in der Gegend von Tyrus, hieß es weiter. Israel hatte dort am Sonnabend einen Hisbollah-Kämpfer getötet. Bei einem israelischen Angriff am Montag wurden zwei Menschen im Grenzort Hula im Süden des Landes getötet. (AFP/jW)