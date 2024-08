Anschlag in Tel Aviv: Hamas bekennt sich

Tel Aviv. Der militärische Arm der Hamas hat sich am Montag zu dem Anschlag in Tel Aviv bekannt. In einer Erklärung teilten die Al-Kassam-Brigaden mit, die Tat sei zusammen mit dem »Islamischen Dschihad« verübt worden. Bei der tödlichen Explosion in Tel Aviv war im Rucksack eines Mannes Sonntag abend im Süden der Küstenmetro­pole ein Sprengsatz explodiert. Dabei wurden der mutmaßliche Attentäter getötet und ein E-Scooterfahrer verletzt. Der öffentlich-rechtliche Kan-Sender war vor dem Bekenntnis davon ausgegangen, dass es sich um einen Palästinenser aus Nablus im Westjordanland handele. Die Zeitung Haaretz hatte geschrieben, die Polizei gehe davon aus, dass das Anschlagsziel eine ­nahegelegene Synagoge gewesen sei. (Reuters/dpa/jW)