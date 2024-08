Toter in Flüchtlingsunterkunft in Rostock

Bernd Wüstneck/dpa Flüchtlingsunterkunft in Rostock

Rostock. Nach der Entdeckung eines tödlich verletzten 46jährigen in einer Flüchtlingsunterkunft in Rostock ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen eines möglichen Gewaltverbrechens. Die Auffindesituation deute auf ein Tötungsdelikt hin, teilten diese am Montag in der mecklenburg-vorpommerschen Stadt mit. Bei dem Toten handelte es sich um einen ukrainischen Staatsbürger.

Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes entdeckte den Schwerverletzten nach Angaben der Ermittler am Montag in der Unterkunft und alarmierte Polizei und Rettungsdienst. Für den Mann kam aber jede Hilfe zu spät, ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Weitere Angaben machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Geschehens stünden noch ganz am Anfang, erklärten sie. (AFP/jW)