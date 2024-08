RWE: Zwei weitere Windparks in Nordsee

Foto: Christian Charisius/dpa

Essen. Der Energiekonzern RWE darf zwei weitere große Windparks in der Nordsee bauen, berichtete dpa am Montag abend. Das Unternehmen erhielt von der Bundesnetzagentur den Zuschlag für zwei Flächen, die sich 110 und 115 Kilometer nordwestlich der Insel Borkum an der Grenze zur niederländischen ausschließlichen Wirtschaftszone befinden. Auf jeder der beiden Flächen dürfen Windräder mit insgesamt 2.000 Megawatt Leistung gebaut werden. Bei Verwendung großer Turbinen mit einer Einzelleistung von 15 Megawatt würde dies pro Park 133 Windräder bedeuten. (dpa/jW)