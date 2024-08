Libyen: Zentralbank stoppt Arbeit

Tripolis. In Libyen hat die Zentralbank die Arbeit eingestellt. Der IT-Leiter sei von »unbekannten Gruppen« entführt und die Arbeit deshalb suspendiert worden, berichtete dpa am Sonntag. Andere Angestellte hätten entsprechende Drohungen erhalten. Bis zur Freilassung des IT-Arbeiters würden alle Bankgeschäfte und die Arbeit aller Abteilungen und Systeme ausgesetzt. In der Zentralbank werden Umsätze aus dem Öl- und Gasgeschäft eingezahlt, die etwa 95 Prozent der staatlichen Einnahmen ausmachen. (dpa/jW)