US-Wahlkampf: Harris tourt, Trump greift an

Washington. Vor dem am Montag in Chicago beginnenden Parteitag der US-Demokraten sind deren Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris und ihr Vize Timothy Walz auf einer Bustour in Pennsylvania unterwegs, um entscheidende Wählerstimmen zu gewinnen. Der Bundesstaat steht im US-Wahlkampf wie die übrigen »Swing States« im besonderen Fokus beider Parteien. Ebenfalls in Pennsylvania griff der republikanische Kontrahent Donald Trump die Demokratin am Wochenende erneut persönlich an. Bei einem Auftritt in Wilkes-Barre behauptete er unter anderem, er sehe »viel besser« aus als Harris und nannte sie eine »Kommunistin« und »sozialistische Irre« mit dem »Lachen einer Verrückten«. (dpa/jW)