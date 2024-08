Vietnams Staatschef besucht China

Beijing. Der vietnamesische Staatschef To Lam ist am Sonntag zu einem dreitägigen Besuch in China eingetroffen. Das Außenministerium in Beijing teilte mit, das Programm beinhalte auch ein Treffen mit Präsident Xi Jinping und Premier Li Qiang. Der vietnamesische Präsident wurde Anfang August zum Generalsekretär der regierenden Kommunistischen Partei ernannt. China und Vietnam haben 2008 eine umfassende strategische Partnerschaft der Zusammenarbeit beschlossen, 2013 wurde diese verstärkt. (Reuters/jW)