Paetongtarn in Thailand ernannt

Bangkok. Thailands König hat die Milliardärstochter Paetongtarn Shinawatra am Sonntag offiziell zur neuen Ministerpräsidentin berufen. Die formale Genehmigung wurde bei einer Zeremonie in der Hauptstadt Bangkok verlesen. Die 37jährige Paetongtarn hatte sich bereits am Freitag im Parlament die erforderliche Mehrheit gesichert, um das Amt der Ministerpräsidentin anzutreten. Sie ist die Tochter des Milliardärs Thaksin Shinawatra. Paetongtarn verfügt über keine Regierungserfahrung. Ihr Vorgänger Srettha Thavisin war erst vor wenigen Tagen durch einen Beschluss des Verfassungsgerichts abgesetzt worden. (Reuters/jW)