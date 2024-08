DLRG zum Ausfall von Schwimmkursen

Berlin. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) schlägt wegen jahrelanger Wartezeiten für Kinderschwimmkurse Alarm. »Die Not ist an den meisten Orten sehr groß, und es gibt lange Wartelisten«, sagte DLRG-Präsidentin Ute Vogt der Neuen Osnabrücker Zeitung vom Sonnabend. »Wir können ehrenamtlich nicht auffangen, was in den Schulen nicht mehr geleistet wird.« Eine Ursache der Misere sei das Bädersterben. Viele Grundschulen hätten überhaupt keine Schwimmbäder in erreichbarer Nähe. Vogt forderte die Einrichtung eines runden Tisches von Bund, Ländern und Gemeinden. (AFP/jW)