Berliner Exsenatorin wegen Korruption angeklagt

Berlin. Gegen die frühere Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) ist Anklage wegen Bestechlichkeit erhoben worden, wie die Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte. Die Sozialdemokratin soll die Planung und Ausrichtung ihrer Hochzeitsfeier einer Werbeagentur überlassen haben, ohne den Aufwand in Höhe von mehr als 11.000 Euro in Rechnung zu stellen. Später habe Kalayci dieser Agentur zu einem mit knapp 270.000 Euro dotierten Auftrag der Gesundheitsverwaltung verholfen. Da sei es um eine Werbekampagne für die Pflegeausbildung gegangen. Kalayci war von 2016 bis 2021 Gesundheitssenatorin in Berlin. (AFP/jW)