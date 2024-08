Texas Instruments erhält Milliardensubvention

Washington. Der Chiphersteller Texas Instruments (TI) erhält Subventionen im Umfang von bis zu 1,6 Milliarden US-Dollar (knapp 1,5 Milliarden Euro). Am Freitag gab die US-Regierung eine entsprechende vorläufige Vereinbarung mit dem Unternehmen bekannt. Die Finanzspritzen sollen den Bau neuer Standorte unterstützen, derzeit sind zwei neue Werke in Texas und eines in Utah geplant. Bisherige Pläne von TI sehen Investitionen im Umfang von 18 Milliarden US-Dollar im Laufe der nächsten zehn Jahre vor. Die drei neuen Werke sollen nach Angaben des Halbleiterherstellers mehr als 2.000 Arbeitsplätze schaffen. »Während der Pandemie hat der Mangel an Chips aktueller und älterer Generationen die Inflation angeheizt und unser Land unsicherer gemacht«, erklärte Handelsministerin Gina Raimondo. (AFP/jW)