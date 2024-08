Indien: Streik nach Femizid an Ärztin

Neu-Delhi. Nach der brutalen Vergewaltigung und Ermordung einer Ärztin in Indien haben ihre Kolleginnen und Kollegen erneut landesweite Streiks angekündigt. »Wir verstärken unsere Proteste, um Gerechtigkeit für unsere Kollegin zu fordern«, erklärte Suvrankar Datta, ein am staatlichen AIIMS-Krankenhaus Neu-Delhi beschäftigter Humanmediziner, am Freitag. Der Ärzteverband IMA ruft ab diesem Sonnabend zu einer 24stündigen »landesweiten Einstellung der Dienste« in Privatkliniken auf. Die Ärztin war am 9. August tot in einem staatlichen Krankenhaus in der Stadt Kolkata im Nordosten des Landes aufgefunden worden. Das Gewaltverbrechen hatte in ganz Indien Proteste ausgelöst: Die Demonstranten werfen den Behörden vor, nicht gründlich genug zu ermitteln. (AFP/jW)