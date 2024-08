Plagiat: Uni prüft Vorwürfe gegen Voigt

Chemnitz. Die Technische Universität Chemnitz prüft die Plagiatsvorwürfe gegen Thüringens CDU-Spitzenkandidaten Mario Voigt. Es werde der an der Uni definierte Prozess »Verfahren bei Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten« in Gang gesetzt, teilte die Hochschule auf Anfrage am Freitag mit. Der österreichische Kommunikationswissenschaftler Stefan Weber hatte die TU Chemnitz darüber informiert, dass er in der Dissertation Voigts 46 Plagiate gefunden habe. Die CDU Thüringen weist die Vorwürfe zurück. Voigt habe seine Promotion »nach bestem Wissen und Gewissen« erstellt, teilte Generalsekretär Christian Herrgott mit. In Thüringen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. (dpa/jW)