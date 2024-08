Polen: Keine Verwicklung in Nord-Stream-Anschlag

Warschau. Die polnische Regierung hat jede Verwicklung in die Sprengung der Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee im September 2022 von sich gewiesen. »Polen hat an nichts teilgenommen. Man muss sagen, dass das eine Lüge ist«, sagte der polnische Vizeregierungschef Krzysztof Gawkowski am Freitag dem Sender Polsat News mit Blick auf vorherige Äußerungen des früheren Chefs des Bundesnachrichtendienstes, August Hanning. In einem Interview mit dem Sender Welt TV hatte Hanning am Donnerstag erklärt, er glaube, »dass es hier Verabredungen zwischen Präsident Selenskij und Präsident Duda gegeben hat, diesen Anschlag auszuführen«. Aus seiner Sicht sollte die Bundesregierung aufgrund dieses Falles von »Staatsterrorismus« sowohl von Kiew als auch von Warschau Schadenersatz verlangen. Gawkowski warf Hanning nun vor, »russische Desinformation« zu verbreiten. (AFP/jW)