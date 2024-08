Paramount startet drastische Jobkürzungen

New York. Die US-Filmproduktionsfirma Paramount hat mit der Umsetzung lange angekündigter Massenentlassungen begonnen. Der Mutterkonzern der US-Fernsehsender CBS, Nickelodeon und MTV habe am Dienstag die Streichung von rund 15 Prozent der Stellen angekündigt, berichtete gleichentags die New York Times. Die Kürzungen betreffen demnach viele Funktionen im gesamten Unternehmen sowie Tausende Beschäftigte. Paramount will jährlichen rund 500 Millionen US-Dollar einsparen. Einer internen Mail zufolge soll der Kahlschlag bis Ende September größtenteils umgesetzt sein. In dieser Mail sieht die Geschäftsführung das Unternehmen an einem »Wendepunkt«. (jW)