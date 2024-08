Südkorea: Bedauern über Japans Kriegskult

Seoul. Südkorea hat am Donnerstag sein Bedauern über die Opfergaben und den Besuch mehrerer japanischer Abgeordneter im Yasukuni-Schrein zum Ausdruck gebracht. Dies berichtete die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am selben Tag. Der Schrein gilt als Symbol für die militaristische und koloniale Vergangenheit Japans. Auch Japans Premier Kishida Fumio schickte eine rituelle Opfergabe an den Schrein. (jW)