RAF-Verdächtige bestreitet Mordversuche

Verden. Das mutmaßliche frühere RAF-Mitglied Daniela Klette bestreitet, Mordversuche begangen zu haben. In ihrem Statement spricht Klette von staatlicher »Denunziation« und »Medienhetze« gegen sich und ihre einstigen RAF-Genossen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub. Seit 2015 ermittelt die Staatsanwaltschaft Verden gegen Klette, Garweg und Staub wegen versuchten Mords sowie versuchten und vollendeten schweren Raubs in mehreren Fällen. Klette war Ende Februar dieses Jahres in Berlin-Kreuzberg festgenommen worden, wo sie in einer Wohnung unter falschem Namen gelebt hatte. (dpa/jW)