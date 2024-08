Südkorea stellt Bedingungen für Wiedervereinigung vor

Seoul. Südkoreas Staatsführung hat ihre Strategie für eine Wiedervereinigung mit Nordkorea präsentiert. Als Kernpunkte nannte Präsident Yoon Suk Yeol während seiner Rede zum Nationalen Tag der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft (1910–1945) am Donnerstag unter anderem die Verbesserung der Menschenrechtslage sowie des Informationszugangs in Nordkorea. Gleichzeitig schlug Yoon die Einrichtung eines gemeinsamen Beratungsgremiums vor. Dafür müsse Pjöngjang »nur einen Schritt« in Richtung nukleare Abrüstung unternehmen. (dpa/jW)