Litauen: Militärausgaben auf 3,2 Prozent erhöht

Vilnius. Litauen wird in diesem Jahr weitere 130 Millionen Euro in seine »Verteidigung« investieren. Die Regierung des baltischen EU- und NATO-Landes beschloss in Vilnius, mehr Geld für die Entwicklung von Drohnen und anderen Waffen bereitzustellen. Damit werden 2024 die Militärausgaben nach Angaben des Finanzministeriums auf 3,2 Prozent der Wirtschaftsleistung steigen. (DPA/jW)