Venezuela: UN-Kritik an Wahlen zurückgewiesen

New York. Die Präsidentschaftswahl in Venezuela ist einem UN-Bericht zufolge nicht transparent und rechtskonform abgelaufen. Die Ermittlung der Ergebnisse durch die Wahlkommission »entsprach nicht den grundlegenden Transparenz- und Integritätsmaßnahmen, die für die Abhaltung glaubwürdiger Wahlen unerlässlich sind«, hieß es in dem am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht. Weiter habe die Behörde sich nicht an »nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften« gehalten. Das venezolanische Außenministerium verwahrt sich gegen die Anschuldigungen und lehnt den UN-Bericht »kategorisch« ab. »Er stellt einen absolut rücksichtslosen Akt dar, der das Vertrauen in die Mechanismen der Zusammenarbeit und der technischen Hilfe untergräbt«, hieß es aus Caracas. (AFP/jW)