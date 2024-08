Festgenommener kein Ex-RAF-Mitglied

Berlin. Erneut hat die Polizei einen älteren Mann fälschlicherweise festgenommen, weil sie ihn für ein früheres Mitglied der Roten Armee Fraktion (RAF) hielt. »Die Überprüfungen haben ergeben, dass es sich um keinen Gesuchten handelt«, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden am Mittwoch der dpa nach einer Festnahme am Bahnhof Berlin-Spandau am Dienstag abend. Die Freilassung sei angeordnet worden. Ein Hinweis aus der Bevölkerung habe zur vorläufigen Festnahme geführt. In den vergangenen Monaten waren mehrfach Personen überprüft worden, die für den heute 55jährigen Burkhard Garweg oder den nun 69jährigen Ernst-Volker Staub gehalten worden waren. (dpa/jW)