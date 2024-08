NRW: Zwei Stützpunkte abgeriegelt

Köln/Geilenkirchen. Nach dem Bundeswehr-Standort Köln-Wahn ist auch der NATO-Stützpunkt im nordrhein-westfälischen Geilenkirchen am Mittwoch offenbar wegen Sabotageverdachts abgeriegelt worden. Ein Sprecher des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr bestätigte der Nachrichtenagentur AFP die Schließung des Standorts in Geilenkirchen am Vormittag. Laut Süddeutscher Zeitung wird eine mögliche Kontamination des Trinkwassers geprüft. Zuvor war selbentags die Kaserne in Köln-Wahn geschlossen worden. Es bestehe der Verdacht auf einen Eindringversuch und auf Sabotage, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin. (AFP/jW)