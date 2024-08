Wirtschaftswachstum in Euro-Zone, Rezession in BRD

Luxemburg. Die Wirtschaft der Euro-Zone ist im zweiten Quartal um 0,3 Prozent zum Vorquartal gewachsen, teilte die Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch mit. Besonders stark war das Wachstum in Spanien. Hier legte das BIP um 0,8 Prozent zu. In Frankreich wuchs die Wirtschaft um 0,3 Prozent und in Italien um 0,2 Prozent. Geschrumpft ist hingegen die deutsche Wirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt der größten Volkswirtschaft der Euro-Zone sank um 0,1 Prozent. (dpa/jW)