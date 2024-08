Chile: Weltgrößte Kupfermine wird bestreikt

Escondida. Die Arbeiter der weltgrößten Kupfermine in Chile sind seit Dienstag im Streik. Anfang August waren Verhandlungen mit dem australischen BHP-Konzern über eine angemessene Beteiligung an den Gewinnen gescheitert, die in Folge des gestiegenen Kupferpreises explodiert waren. Daraufhin hatten sich die gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten in der Escondida-Mine für den Arbeitskampf ausgesprochen. Sie hätten die Mittel für einen »sehr langen« Streik, teilten die Gewerkschaften am Dienstag mit – »deutlich länger als 2017«. Damals war die Kupfermine 44 Tage lang bestreikt, der dadurch entstandene Verlust auf 740 Millionen Dollar geschätzt worden. (AFP/jW)