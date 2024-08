Los Angeles. Basketballerin Dearica Hamby hat die US-Profiliga WNBA und ihr Exteam Las Vegas Aces verklagt, weil sie sich wegen ihrer Schwangerschaft benachteiligt sieht. Die WNBA bestätigte die Klage am Montag gegenüber US-Medien. Im Januar 2023 war Hamby, die im 3 x 3- Basketball bei den Olympischen Spielen gerade Bronze holte, von den Las Vegas Aces zu den Los Angeles Sparks transferiert worden. Ihr zufolge, weil sie mit ihrem zweiten Kind schwanger war. Die Aces und Trainerin Becky Hammon äußerten sich zunächst nicht, haben die Anschuldigung in der Vergangenheit aber bereits zurückgewiesen. Die WNBA entschied nach einer Untersuchung dennoch, Trainerin Hammon nach der Beschwerde für zwei Spiele ohne Bezahlung zu suspendieren und den Aces für 2025 ihr Auswahlrecht in der ersten Runde des Drafts zu entziehen. (dpa/jW)