Lissabon/Karpacz/Rotterdam. Radstar Primož Roglič vom deutschen Rennstall Red-Bull-Bora-Hansgrohe startet nach seinem Tour-de-France-Aus bei der Spanien-Rundfahrt. Der Slowene habe sich zuletzt zweieinhalb Wochen in einem Höhentrainingslager auf die Vuelta vorbereitet, teilte das Team am Dienstag mit. Die dritte Grand Tour des Jahres startet am Sonnabend in Portugals Hauptstadt Lissabon und endet am 8. September in Madrid. Der 24jährige Roglič musste in diesem Jahr bei der Tour nach einem Sturz aussteigen, die Vuelta hat er bereits dreimal gewonnen.

Auch für Rogličs ehemaligen Teamkollegen, den Tourzweiten Jonas Vingegaard, geht es voran. Beim Auftakt der Polen-Rundfahrt (bis 18. August) am Montag verpasste er den Etappensieg nur knapp. Beim Erfolg des Belgiers Thibau Nys (Lidl-Trek) nach 156 Kilometern von Wrocław nach Karpacz belegte der Däne den vierten Platz, im fehlten nur sechs Sekunden zur Spitze.

Selbentags gewann die Niederländerin Charlotte Kool die erste Etappe der Tour de France Femmes (bis 18. August). Sie setzte sich auf der Etappe von Rotterdam nach Den Haag nach 123 Kilometern im Sprint vor Anniina Ahtosalo aus Finnland und der Italienerin Elisa Balsamo durch.

Deutsche Radsportfreunde können sich derweil schon auf die Deutschland-Tour (21. bis 25. August) freuen. Wer es nicht an die Strecke schafft, kann das Rennen auch im Fernsehen verfolgen, es wird täglich live von ARD und ZDF übertragen. Das teilten die öffentlich-rechtlichen Sender mit. (dpa/jW)