Ermittlungen nach Hitlergruß

Lübbenau. Nach einem Gruppenfoto, auf dem mehrere Männer in einem Spreewaldkahn den Hitlergruß zeigen, ermittelt nun der Staatsschutz. Die Ermittlungen seien wegen des Verdachtes des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidrigen Organisationen eingeleitet worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Wo genau das Gruppenfoto im Spreewald entstanden sein soll, sagte die Sprecherin nicht. Auf dem von der B.Z. am Montag abgebildeten Bild sind 15 Männer in dem Kahn zu sehen. Bis auf drei heben alle den Arm zu einem Hitlergruß. Die Männer tragen außerdem Shirts mit der Aufschrift »Support Sylt«. Im Mai hatte ein Video von der Nordseeinsel Sylt bundesweit für Empörung gesorgt. Darin hatten junge Menschen rassistische Parolen zu einem Lied von Gigi D’Agostino gegrölt. (dpa/jW)